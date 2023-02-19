المتطوعون في التحالف الوطني.. جنود مجهولون لتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين

لا يمكن لإنجازٍ أن يتحقق دون جنود مجهولة تعمل على نجاحه ومتابعته لحظة بلحظة، ويعتبر المتطوعون اللاعب الرئيسى فى نجاح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث عمل آلاف من الشباب والفتيات على إنجاح هذا الحلم منذ اليوم الأول، فيضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى متطوعين من مختلف الفئات العمرية، بعضهم من خريجى المعاهد والجامعات، وبعضهم ما زال فى مرحلة الدراسة، لكن جمعهم حلم واحد هو تقديم يد العون للأهالى الأكثر احتياجاً.

جهود كبيرة يبذلها المتطوعون فى المبادرات التى يدشنها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى المحافظات، بدءاً من تقديم المواد الغذائية، وانتهاءً بتوصيل التبرعات للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال شباب لا يكلون من تقديم الخير للأهالى فى القرى النائية التى تعانى نقص الخدمات.

قوافل الخير.. خلية نحل تضم 251 ألف مشارك و76 ألف منتظم يعملون 39 مليون ساعة

251 ألف متطوع مشارك و76 ألف متطوع منتظم و14 ألفاً من قاعدة التطوع، بإجمالى عدد ساعات تطوعية وصل إلى 39 مليون ساعة وفرت إنفاق ما يقارب الـ56 مليون جنيه، إجمالى قوة التحالف الوطنى من المتطوعين، تشاركوا جميعاً فى الرغبة المشتركة لمساعدة الأهالى وتحسين مستوى المعيشة للأكثر احتياجاً، حيث يعمل جميعهم فى صور مختلفة من تقديم الدعم وتحسين الخدمات، ومنها المشاركة فى قوافل الخير وتسقيف المنازل وتقديم كراتين المواد الغذائية من خلال المتبرعين الذين يقدمون الإعانات والمساعدات، كما يتم بحث الحالات المستحقة لخدمات التحالف بشكل احترافى من قبَل المتطوعين، قبل توزيع الكراتين والتبرعات.

أكبر منصة تدريبية لمتطوعى كيانات التحالف المختلفة أعلن عنها التحالف الوطنى؛ لرفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستفادة من قدرات الشباب الواعد لتحقيق مستهدفات التحالف الوطنى الطموحة خلال 2023، ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الأوْلى بالرعاية، وتزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها وآثارها.

منصة تدريب متطوعي التحالف تعمل على نشر قيم التطوع

وأوضح التحالف أنّ منصة تدريب متطوعى التحالف وما تضمّه من دورات تدريبية مكثفة، تعمل على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن، لجذب شباب جدد فى مصاف متطوعى التحالف، وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم، من خلال الارتقاء بالشرائح الأوْلى بالرعاية، وتنفيذ مستهدفات التحالف لخدمة أكثر من 30 مليون مصرى، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى يعيشها العالم حالياً.

وأكد التحالف أنّ خطط استثمار قدرات وإمكانيات متطوعيه تنطلق من إنجازات حقيقية قدّمها متطوعو التحالف خلال العام الماضى، والتى جرى استعراضها أمام الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطنى الأول مؤخراً، وأنّ استهداف رفع قدرات المتطوعين وإمكانياتهم التطوعية وترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال لتطوع أعداد أكبر من الشباب، كل ذلك سوف يتم فى أطر علمية مدروسة ووفق رؤى تنموية مستدامة.

من جانبه، قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى، إن التحالف يضم العديد من الكيانات التطوعية الكبيرة، التى تعد الذراع الكبرى للعمل الأهلى، ما أسهم فى دعم العديد من المشروعات فى مصر.

وأوضح «عبدالقوى» أن التحالف يضم عدداً من الجمعيات الخيرية الكبرى التى تعتمد فى قوامها على المتطوعين، ما ساعد كثيراً فى عمل التحالف الذى يعتمد على الشباب فى أغلب أعماله التطوعية، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات فى مصر قائمة على الجهود الذاتية والتطوع، ويكون ذلك من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على رأسها «حياة كريمة» وغيرها من الجمعيات الخيرية، وكذلك «صناع الحياة» وجمعية «رسالة»، وغيرهما من المؤسسات التى تعمل منذ أكثر من 20 عاماً ولها مكاتب وفروع فى معظم المراكز والقرى.

وفى نهاية ديسمبر الماضى انطلق فريق عمل ومتطوعو «صناع الخير» فى عدد كبير من قرى ونجوع محافظة سوهاج؛ لتوزيع المساعدات الإنسانية التى جرى استعراضها خلال اصطفاف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.