أمين سر التحالف الوطني: 14 مليار جنيه للتمكين الاقتصادي وإخراج المواطنين من دائرة الفقر في 2023

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف رصد 14 مليار جنيه للتمكين الاقتصادى للمواطنين وإخراجهم من دائرة الفقر فى 2023.

نهى طلعت: نمتلك قاعدة بيانات عليها 37.4 مليون مواطن وخريطة واضحة لتلبية مستلزمات الأكثراحتياجا

وأضافت «نهى طلعت»، فى حوار لـ«الوطن»، أن التحالف يمتلك قاعدة بيانات مسجل عليها 37.4 مليون مواطن، ولديه خريطة واضحة لتلبية مستلزمات «الأكثر احتياجاً»، ووفر منازل جديدة لـ54 ألف مواطن و139 ألفاً و500 فرصة عمل فى المشروعات الصغيرة.. وإلى نص الحوار

كيف شارك «التحالف» فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية؟

- البداية كانت فى مارس الماضى، بعد اجتماع 24 كياناً من كيانات العمل الأهلى فى مصر، وتم الاتفاق على البدء مع حلول شهر رمضان، الذى شهد بعض الظروف بسبب الأحداث فى روسيا وأوكرانيا، فتأثرت مصر، مثلها مثل أى دولة فى العالم، وكان للمواطنين احتياجات معينة مع حلول الشهر الكريم، وفكرنا فى حشد الجهود وتنسيق العمل بشكل منظم، والتجربة مرت بنجاح، وما شجعنا على الاستمرار هو إشادة الرئيس السيسى بالعمل الذى تم خلال رمضان الماضى فى إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف الرئيس بعد الانتهاء من قافلة «وصل الخير1»، التى امتدت طوال رمضان، بمد مظلة الحماية الاجتماعية، واستهدفنا المواطنين فى الأماكن الأكثر استحقاقاً بمجموعة من التدخلات فى كل المجالات، ووصلنا إلى 30 مليون مواطن، وساعدنا فى ذلك قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع بيانات المؤسسات، وتم رفعها بشكل مباشر لهذه القاعدة، والقاعدة بها 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقاً، ولدينا خريطة واضحة لاحتياجات المواطنين تمّ تنسيقها مع الوزارات والكيانات المعنية.

ما هى المحاور التى ركز التحالف عليها للانتصار للفئات الأولى بالرعاية؟

- ركزنا على بعض المحاور التى بها أرقام جديرة بالتوقف أمامها، ففى ملف السكن استطعنا توفير منازل جديدة لـ54 ألف مواطن، بجانب إعادة تأهيل بعض المنازل، وتوفير 139 ألفاً و500 فرصة عمل بمشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر، و100 ألف فرصة عمل كانت عن طريق تمكين صغار المزارعين فى ملف زراعة القمح.

في الملف الصحي وصلت خدماتنا لـ5 ملايين مواطن

وفى الملف الصحى وصلت خدماتنا لـ5 ملايين مواطن، واستطعنا الوصول لـ25 مليون مواطن فى ملف الغذاء، وفى ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا إلى 20 مليون مواطن. وهناك بعض المنتجات الخاصة بالتحالف مثل مبادرة «ازرع» التى تُعد من أهم المبادرات لتمكين صغار المزارعين والتوسع فى استزراع الأراضى، وتم التركيز فى هذا الملف على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبدأنا فى المرحلة التجريبية باستهداف 100 مزارع بزراعة القمح ومتوقع الحصاد فى مارس وأبريل المقبلين.

ما خطة التحالف خلال 2023؟

- فى 2023 ارتفع سقف طموحنا، والخطة المستهدفة تكلفتها 14 مليار جنيه، ففى ملف العمل والتمكين الاقتصادى نهدف إلى إخراج المواطنين بشكل نهائى من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات، ولدينا 50 ألف مشروع جديد بصدد تمويلها، و30 ألف مشروع متناهى الصغر قائمة بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل بملتقيات التوظيف بجانب التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تنمية 500 ألف من صغار المزارعين.

وفى ملف الغذاء، نستهدف 1.5 مليون مواطن بشكل مستدام، إضافة لـ25 مليون مواطن يستفيدون بالتغذية الموسمية، ونستهدف 400 ألف أسرة فى الدعم النقدى بشكل مستمر من المعاشات النقدية ومليون أسرة من الدعم النقدى الموسمى و5 ملايين مواطن للتدخلات الصحية ومليون مواطن سيتم استقبالهم فى المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف بجانب 600 مليون جنيه دعماً للمستشفيات الحكومية، و2 مليار جنيه فى ملف المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة.

إنجازات «التحالف»

تم التركيز على المشروعات كثيفة العمالة، لأنها توفر فرص عمل مثل مصانع السجاد والمنسوجات وغيرها، وأكثر ملف تم الاهتمام به على مدار الـ6 أشهر الماضية كان ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة بأخرى مُحسّنة، وكان للتحالف دور فى هذه القضية، وفى نفس الوقت استقطبنا عدداً كبيراً من المواطنين لفرص عمل جيدة، وحالة الرضا عند المواطنين شجعتنا على أن يكون مجمل الأعمال التى تمت فى 2022.