العراق يرسل 79 شاحنة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا

دخلت قافلة مساعدات عراقية مكونة من 79 شاحنة محملة بـ مواد إغاثية وغذائية وأدوية ومحروقات «معبر البوكمال»، أحد المعابر الحدودية الـ4 بين سوريا العراق.

وصول مساعدات عراقية إلى سوريا

وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، أشار في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى تدشين جسر بري، تضمن 650 طنا من المواد الغذائية المتنوعة من وزارة التجارة، إضافة إلى مليون لتر من الوقود من وزارة النفط، و850 طنا من مواد غذائية، مضيفا لشبكة «رووداو» الإعلامية، أنّ 51 طلعة جوية تم توجيهها إلى سوريا وتركيا، حملت بحدود 300 طن من المواد الاغاثية المتنوعة من مواد طبية ومواد غذائية.

طائرة مساعدات إماراتية تصل سوريا

وفي وقت سابق، وصلت طائرة مساعدات إماراتية محملة بـ7.7 طنا من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال الذي تعرضت له سوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري، إلى «مطار اللاذقية الدولي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».