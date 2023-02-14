وصول طائرة مساعدات من «اليونيسيف» إلى مطار دمشق

استمر توافد طائرات المساعدات والقوافل إلى المطارات السورية، في اليوم التاسع بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا فجر يوم 6 فبراير الجاري.

ووصلت طائرة مساعدات إغاثية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» قادمة من العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن» إلى «مطار دمشق الدولي» لدعم متضرري زلزال سوريا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وصول أول طائرة سعودية إلى «مطار حلب الدولي»

ومساء أمس الاثنين، وصلت طائرتان إماراتيتان، محملتان بمواد إغاثية ومعيشية 104 أطنان و 27 طناً على التوالي إلى «مطار دمشق الدولي». ووصلت طائرة إماراتية في وقت سابق، تحمل على متنها 26 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية إلى «مطار اللاذقية الدولي».

كما وصلت أول طائرة سعودية إلى «مطار حلب الدولي»، تحمل 35 طناً من المساعدات الغذائية على متنها.