«تحيا مصر» عن تخصيص حساب لإغاثة سوريا: هدفنا التشارك من أجل الإنسانية

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يضم محور خاص بمواجهة الأزمات والكوارث، يتم تفعيله عند تعرض محافظة بعينها أو البلاد بشكل عام، لأي أزمة مثلما حدث في جائحة كورونا أو السيول في أسوان والبحيرة والإسكندرية.

دور «تحيا مصر» على المستوى الإقليمي

بالنسبة لدور «تحيا مصر»، على المستوى الإقليمي، أوضح «مختار»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن الصندوق شارك في المبادرة المصرية من أجل إعادة إعمار غزة، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية لداخل بعض الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن حملة الصندوق هدفها «التشارك من أجل الإنسانية وقت الأزمات».

دور الصندوق في مواجهة زلزال سوريا

عن دور صندوق تحيا مصر، في مواجهة زلزال سوريا، والحد من تداعياته، أشار «مختار»، إلى أنه تم استقبال عدد من الطلبات الخاصة بأفراد الجالية السورية في مصر، وعدد من الأشخاص الراغبين في المشاركة بالجهود المصرية لإغاثة سوريا، موضحًا أنه تم فتح حساب لاستقبال المساهمات الخاصة بإغائة سوريا، إلى جانب تفعيل الخط الساخن الخاص بالصندوق 15118.

وأوضح أنه منذ إطلاق الخط الساخن للصندوق، فإنه يتلقى اتصالات كثيرة للغاية من داخل وخارج مصر، للمساهمة في إغاثة سوريا عن طريق التبرعات العينية، أو الاستفسار حول كيفية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ، مشيرا إلى أن حسابات صندوق تحيا مصر بشكل عام هي: 037037 مضاف إليها اسم المبادرة أو المشروع، وينعكس ذلك على رقم الحساب الموجود في البنك.