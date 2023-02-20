طرق الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

كشفت وزارة الإسكان، طرق استعلام المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، عن حالة الطلب بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية التي إتاحة تلك الخدمة عبر الإنترنتظ، لتيسير الأمر على الحاجزين وتوفيرا للوقت ونفقات الانتقال.

خطوات الاستعلام

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير كيفية الدخول إلى موقع صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي لشقق الإسكان وتتضمن الآتي:

ـ الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنا .

-يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر وكتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

- تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

-تسجيل تاريخ تسديد مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

-الضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.

وأتاحت الوزارة رقم للاستعلام عن حالة الطلب من خلال طرق أخرى وهي أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو 118، أو تليفون محمول أو عبر 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت.

طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية

يذكر أن وزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، وتتوافر بمشروعات «سكن مصر – دار مصر- جنة - إسكان متميز ذي طابع ساحلي - قطامية جاردنز»، بالإضافة إلى 9 مدن يتوفر فيها مشروع سكن مصر وهي «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة والشروق، المنصورة الجديدة»، و4 مدن يتوفر بها مشروع دار مصر وهي «15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة»، و6 مدن يتوافر بها مشروع جنة وهي «6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة والمنصورة الجديدة».