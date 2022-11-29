وزارة الإسكان توقع اتفاقية لتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الجبل الأصفر

وقع تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة «أكسيونا أجواء»، عقد إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1,5 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك لمدة 8 سنوات، بقيمة إجمالية تصل لمليار و710 ملايين جنيه.

الإسكان: إنتاج 50 % من احتياجات الطاقة الكهربائية

من جانبه قال المهندس حسن الفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للمرافق أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تعد الوحيدة في الشرق الأوسط التي تضم 3 محطات معالجة في محطة واحدة والمرحلة الأولى منها تخدم أكثر من 8 ملايين مواطن في القاهرة بواقع 2,5 مليون متر مكعب يومياً.

تعاقد لإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة الجبل الأصفر

وأضاف المهندس حسن الفار، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تستهدف إنتاج 50 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، موضحاً أن المحطة تساهم بصورة غير مباشرة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة.

أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشرق الأوسط

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر متعددة الاستخدامات فهي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثنائية متقدمة يمكن من خلالها إعادة استخدام هذه المياه في أعمال الزراعة كما تقوم المحطة بزراعة المزرعة التجريبية بمسطح 300 فدان موالح وفاكهة وزيتون وأشجار خشبية بالإضافة إلى أن المحطة تقوم بتحويل الحمأة لسماد عضوي يمكن الاستفادة منه كسماد للأراضي الزراعية.

وتابع المهندس حسن الفار قائلا: «محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تقوم بتوليد الكهرباء من خلال مولدات تعد أكبر مولدات الكهرباء في مصر والشرق الأوسط».

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن التعاقد الحالي يشمل ثلاث مراحل، المرحلة الأولـى، إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى بطاقة 1,5 مليون متر مكعب في اليوم، والمرحلة الثانية، إعادة تأهيل المعدات التي انتهى عمرها الافتراضي لتجديد المحطة، والمرحلة الثالثة، دراسة سبل تطوير المحطة والاستفادة بكل تكنولوجيا جديدة يمكن إضافتها.