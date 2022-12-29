كل ما تريد معرفته عن طرح الشقق الجديد من وزارة الإسكان في 15 يناير 2023

يتضمن الطرح الجديد من وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتعات العمرانية الجديدة 22335 شقة من الوحدات في مشروعات هي سكن مصر، دار مصر، وجنة، والإسكان المتميز، وقطامية جاردنرز، وبمساحات وأسعار مختلفة ومقدمات تبدأ من 60 ألف جنيه، داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

موعد سحب كراسة الشروط

وحسب وزارة الإسكان تُتاح كراسة الشروط المتضمنة لكافة التفاصيل على الموقع الإلكتروني للهيئة، اعتبارا من 15 يناير 2023، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز أون لاين.

1- مشروع جنة

(10872 شقة سكنية)

- تتراوح مساحاتها بين 100 :161مترا مربعا.

- في مدن «القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، ملوى الجديدة، المنصورة الجديدة».

- مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

2- مشروع دار مصر

- 512 شقة سكنية.

- تتراوح المساحات بين 100: 150 مترا مربعا

- في مدن «15 مايو، العبور، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة».

- مقدم حجز 80 ألف جنيه.

3- مشروع سكن مصر

- 8660 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر.

- مساحات تتراوح بين 106: 133مترا مربعا

- في مدن «أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، العلمين الجديدة».

- مقدم حجز 70 ألف جنيه.

4- مشروع الإسكان المتميز

(الإسكان المتميز ذو طابع ساحي)

- 1791 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 90: 109 أمتار مربعة.

- مدن: «رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة».

- مقدم حجز 60 ألف جنيه.

5- مشروع قطامية جاردنز

- 500 وحدة سكنية.

- بمساحات تتراوح بين 90 : 125 مترا مربعا

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مقدم حجز 100 ألف جنيه