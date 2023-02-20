مؤشر الجنيه يتقدم أمام 5 عملات رئيسية ويستقر أمام «الدولار والدرهم»

واصل مؤشر الجنيه المصري، تحقيق أداءً متقدمًا أمام سلة من العملات الرئيسية، بختام تعاملات الأحد، حيث ارتفع قيمة مؤشر الجنيه من 54.401 نقطة في نهاية تعاملات الخميس الماضي، لـ 54.471 نقطة.

الجنيه يتقدم أمام 5 عملات

بحسب أسعار الجنيه المصري أمام العملات في البنوك المصرية ومتوسطاتها، جاء ارتفاع «المؤشر»، بدعم من الزيادة في سعر الجنيه أمام 5 عملات رئيسية من بين 7 عملات يقيس أدائها المؤشر، حيث زادت قيمة الجنيه المصري، أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي، فيما سجل السعر استقراراً أمام الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

الجنيه الاسترليني والين واليوان واليورو والريال السعودي

وتراجع سعر بيع الجنيه الاسترليني في المتوسط من 36.89 جنيه لـ 36.84 جنيه، أمس الأحد، فيما هبط سعر بيع اليورو في المتوسط من 32.77 جنيه لـ 32.73 جنيه، وحذا الين الياباني حذوه ليتراجع هو الأخر أمام الجنيه المصري من 22.87 جنيه لـ 22.81 جنيه، وتراجع سعر بيع الريال السعودي لـ 8.15 جنيه من 8.16 جنيه، كما انخفض متوسط سعر بيع اليوان الصيني في مصر من 4.46 جنيهاً إلى 4.45 جنيهاً.

استقرار أمام الدولار الأمريكي

وحافظ الجنيه المصري على استقراره منذ أيام، أمام الدولار الأمريكي، ليسجل 30.60 جنيه للبيع، و30.50 للشراء كمتوسط للسعر، فيما كان أداء الدرهم الإماراتي مشابهاً، حيث استقر سعر بيعه عند 8.33 جنيه، و8.30 جنيه سعراً للشراء.

مؤشر الدولار

عالمياً، تم تداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 104 نقاط اليوم، مستقرًا بالقرب من أقوى مستوياته في ستة أسابيع حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.