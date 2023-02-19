الذهب يواصل خسارة بريقه أمام «الدولار والجنيه».. كم سعر عيار 21؟

انخفض الذهب إلى ما دون 1840 دولارًا للأوقية، لينزلق إلى أضعف مستوياته في 6 أسابيع، حيث ألقت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع، والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بثقلها على المعدن، في وقتٍ شكلت إجمالي خسائر المعدن النفيس 2% هذا الأسبوع.

وأظهرت أحدث البيانات أنّ أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق في يناير، وهو أكبر ارتفاع في 7 أشهر وأعلى من توقعات السوق عند 0.4%، بينما انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع.

جاءت هذه التقارير في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة القوية وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين، التي جاءت أعلى من المتوقع، ما يدعم حالة المزيد من التشديد النقدي.

رفع سعر الفائدة

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنّها رأت «حالة اقتصادية مقنعة» لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، كما صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أنه لن يستبعد دعم زيادة نصف نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

أسعار الذهب في مصر

ومحليا، واصل الذهب تراجعه مفاجئا الجميع، حيث سجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً اليوم 1,931 جنيه، من 1,937 أمس، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا 1,690 جنيه، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1,449 جنيه، فيما سجلت الجنيه الذهب 13,520 جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 60,067 جنيه.