سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة، وكشفت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، عن الأسعار مع بداية التداولات البنكية صباح اليوم داخل القطاع المصرفي المصري، عن سعر الدولار اليوم.

ويشهد سعر الدولار اليوم، اهتماما كبيرا من جانب العاملين في القطاع الاقتصادي داخل الشركات المصرية المختلفة والقطاع الاستثماري ككل، والأشخاص الذين يتم صرف مرتباتهم بالعملة الأمريكية، خاصة المصريين العاملين في بلدان أجنبية.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

بلغ اليوم سعر الدولار في بنكى مصر والبنك الأهلي، بلغ نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي مع بداية التدولات الصباحية اليوم، عند 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

بلغ سعر الدولار في بنك cib اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع، هو ما سجله اليوم سعر الدولار في المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم ببنك قناة السويس، وسجل 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

سعر الدولار اليوم فى بنك الأسكندرية، بلغ 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.