استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

مازال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارا خلال عمليات البيع والشراء في كافة البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك خلال التدولات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، وتستعرض «الوطن» بشكل يومي كل ما يتعلق بمتابعات أسعار العملات العربية والاجنبية، منها سعر صرف الدولار اليوم.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

وبلغ سعر صرف الدولار في بنكى مصر والبنك الأهلي، نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- وداخل البنك المركزي سجل الدولار اليوم 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

- وسجل سعر الدولار في بنك cib اليوم نحو 30.52 جنيه لعمليات الشراء، و30.62 لعمليات البيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.52 جنيه لعمليات الشراء، و30.62 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية، 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.