رياح محملة بأتربة تضرب مدن البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

شهد عدد من مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، خاصة على الطرق السريعة ووصلت سرعة الرياح إلى 15 كيلومترا في الساعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، بينما لم تتأثر حركة الأنشطة البحرية بمواني البحر الأحمر.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية، وناشدت المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة السائقين على الطرق السريعة، واتباع إرشادات المرور وعدم القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

َوشكلت محافظة البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات بكل مدينة، وفتحت خطا ساخنا مع رؤساء المدن، وتم التنبيه عليهم بمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.

تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

وفي سياق آخر، شهدت هيئة مواني البحر الأحمر ارتفاعا ملحوظا في حركة تداول البضائع، بحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، حيث تم تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكبا بموانيها.