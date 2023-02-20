سعر طن الأرز الشعير اليوم.. تداول كبير لـ«عريض الحبة»

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم حركة تداول على نطاق واسع، خاصة النوع عريض الحبة، وفقا لحركة البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، اليوم الاثنين.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين

وكشف حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم سجلت عمليات بيع لكميات كبيرة بنوعيه، سواء عريض الحبة أو ورفيع الحبة، وسجلت الأسعار التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و450 جنيهاً.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 11 ألف جنيه.

محصول الأرز الشعير

وأوضح «عبدالغفار»، أن الأرز الشعير اليوم شهد حركة تداولات كبيرة منذ فجر اليوم الاثنين، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ ينتجان نحو 81% من هذا المحصول، وذلك من إجمالي المزروع في محافظات الجمهورية بواقع 4 ملايين طن بالمحافظتين.