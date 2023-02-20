لبنانيون يشيعون جنازة أحد ضحايا زلزال تركيا في موكب شعبي كبير

شيع لبنانيون، صباح اليوم، جثمان المواطن محمد المحمد في «بلدة العبودية»، بمحافظة الشمال، بعد أن لقي مصرعه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب «أنطاكيا» جنوب تركيا فجر 6 فبراير الحالي، وشارك في مراسم التشييع، النائب وليد البعريني.

وذكر موقع «النهار» اللبناني، أنّ الجنازة خرجت في موكب شعبي كبير، تخلله إطلاق نار كثيف، حيث وصل الجثمان، إلى «مطار بيروت الدولي» على متن طائرة تركية.

وكانت السلطات في العاصمة التركية «أنقرة»، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، إلى 41 ألفا و20 شخصا.

وأشارت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية المعروفة باسم «آفاد»، إلى إجلاء أكثر من 460 ألفا و900 شخص.