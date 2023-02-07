عاجل.. وزير الخارجية التركي يشكر الدول المساهمة في مساعدة بلاده

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوجلو، تخصيص 50 ألف سرير لمتضرري الزلزال، بعد اجتماعهم مع مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أكثر من 70 دولة عرضت على تركيا المساعدة

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن المساعدة وصلت من 36 دولة، وأن أكثر من 70 دولة عرضت علينا المساعدة، والأمر العاجل حاليا، هو ضمان إيواء المنكوبين، وكل أجهزة الدولة وضعت نفسها في أقصى درجات الاستنفار، كما نقوم بزيادة عدد فرق الإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وذكر أوجلو، أن الكثير من الدول قدمت لنا الدعم ونشكرهم على ذلك.

أعنف زلزال في سوريا وتركيا منذ عام 1999

ذكرت تقارير سابقة، أن زلزال سوريا وتركيا، هي الأعنف منذ عام 1999، حيث دمر آلاف المنازل والمساكن السكنية ومحطات توليد الكهرباء والغاز وخرج آلاف المواطنين من منازلهم في وقت شديد البرودة بسبب من الخوف والذعر.