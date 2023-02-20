توالي الهزات الأرضية في مناطق وسط وشرق تركيا

توالت الهزات الأرضية في مناطق وسط وشرق تركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر يوم 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع 41 ألف شخص على الأقل.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات، وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن البؤرة وقعت على بعد 69 كم شرق «إلازج» بمنطقة «شرق الأناضول» و15 كيلو متر شرق «كوفانجيلار».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «الزلازل الأورومتوسطي»، وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كم متر، وأوضح «رصد الزلازل»، أن المركز وقع على بعد 64 كيلو متر شرق «إلازج» بمنطقة «شرق الأناضول» و13 كيلو متر جنوب شرق «كوفانجيلار».

هزة أرضية بقوة 3 درجات وسط تركيا

وضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 10 كم، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن البؤرة وقعت على مسافة 78 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و 13 كم بين الجنوب والجنوب الشرقي من «سايمبيلي» بـ«أضنة»

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، في بيانات نشرها على موقعه، إن البؤرة وقعت بعمق 5 كم.

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن مركز الهزة على مسافة 56 كيلو متر بين شمال وشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و20 كم بين الجنوب والجنوب الغربي من «أفسين».

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وقعت على مسافة 133 كم شمال غرب «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا و18 كيلو متر جنوب غرب «ملطية».

ووقع مركز الهزة على عمق 2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر يوم 6 فبراير الجاري إلى 41 ألفا و20 ضحية في 10 مقاطعات، وفقا لما أعلنته إدارة «الكوارث والطوارئ» المعروفة باسم «آفاد».

6 آلاف و108 أشخاص مصابين في 10 ولايات

بدوره، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إلى أن عدد المصابين في مستشفيات 10 ولايات متضررة من الزلزال المدمر، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص، مضيفا أن إجمالي الإصابات في تركيا بلغ 21 ألفا و859 شخصا، مع استكمال علاج 13 ألفا و612 شخصا.