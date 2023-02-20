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وصول طائرة عُمانية محملة بـ13 طن مساعدات غذائية إلى سوريا

كتب:

حسن رمضان
11:28 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
طائرة مساعدات عمانية-صورة أرشيفية

طائرة مساعدات عمانية-صورة أرشيفية

وصلت طائرة عُمانية محملة بـ13 طنا مساعدات غذائية، للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا فجر 6 فبراير الحالي، قبل قليل، إلى «مطار دمشق الدولي»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي 10 فبراير الحالي، سيّرت سلطنة عمان رحلات إغاثة جوية إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا  فجر 6 فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

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بقلم حسن رمضان