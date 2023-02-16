مساعدات روسية عاجلة للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

أعلنت السفارة الروسية في قبرص، اليوم، تسليم المساعدات الإنسانية التي جمعتها لصالح ضحايا الزلزال المُدمر في سوريا وتركيا، إلى البعثة الأممية لحفظ السلام في نيقوسيا.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي وأدوى بحياة الآلاف.

مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية

وأفادت السفارة الروسية، في بيان، بأن ممثلي وموظفي السفارة قاموا بجمع التبرعات من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة الأخرى لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، وقدموها لممثلي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.

بدوره، قدم السفير الروسي لدى قبرص «مراد زيازيكوف»، خلال زيارة لسفارة سوريا في نيقوسيا، أحر التعازي في ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا، معربا عن تعاطفه ودعمه للشعب السوري جراء الكارثة التي ألمت بالبلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الأمم المتحدة، الحاجة الملحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا حتى تتمكن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من الزلزال.