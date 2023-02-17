اليابان: مساعدات إنسانية طارئة لتركيا وسوريا بقيمة 27 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي،أن «طوكيو» ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لتركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجير يوم 6 فبراير الجاري بقيمة 27 مليون دولار

من جانبها، تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل يدعى عثمان حلبية «12 عاما» من تحت أنقاض منزله،في «حي أكينجي» بولاية هطاي بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلزال جنوب البلاد.

انفجرت مدفأة تعمل بالحطب أمام وزير تركي بـ«هطاي»

وفي سياق متصل، انفجرت مدفأة تعمل بالحطب أمام وزير الصحة، فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال المدمر في بلدة بـ«هطاي» جنوب تركيا، جون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

استمرار الهزات الارتدادية

من جانبه، أشار الرئيس السابق لقسم علم الزلازل في «المعهد العالي للبحوث» السوري، نضال جوني، إلى أن الهزات الارتدادية ستستمر بعد حصول الزلزال الأخير، مشيرا إلى الاتجاه نحو الهدوء والاستقرار ويجب عدم تضخيم المسألة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح جوني، أنها هزات ارتداية وسيكون عددها بالمئات، مشيرا إلى أن الهزات 5.5 أو 6 درجات على مقياس ريختر حالياً هي هزات ارتدادية، وقد تستمر حتى شهر، وقوتها يجب أن تتناقص.

وكان رئيس سوريا بشار الأسد، قال في كلمة تليفزيونية، إن المرافق في سوريا كانت غير مهيأة للتعامل مع الزلزال المدمر.