العثور على جثة بجوار ترعة بالغربية في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على جثة شخص، داخل قرية العزيزية، بمركز سمنود، في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ لشرطة النجدة

وتلقى مركز شرطة سمنود بلاغا من أهالي قرية العزيزية، التابعة لمركز ومدينة سمنود، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجوار ترعة القرية، في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، قوة من الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود، وتم معاينة الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي، بواسطة سيارة إسعاف.

التحريات والبحث الجنائي

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على الجثة، لمعرفة ملابسات الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وقررت النيابة العامة بمركز سمنود ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.