ابنة جمال إسماعيل: كان قارئا جيدا للقرآن ويحضر دروس الشعراوي والحبيب علي الجفري

كشفت زينب جمال، ابنة الفنان الراحل جمال إسماعيل، بعضًا من كواليس حياة والدها الدينية، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاده التي تحل اليوم الاثنين، مؤكدة أنه كان يداوم على حضور الدروس الدينية، ومُرتبطًا بالفن بشكلٍ كبير.

وقالت ابنة الفنان جمال إسماعيل، لـ«الوطن»، إنّ: «والدي كان قارئًا جيدًا للقرآن، وكنا نستمتع بصوته المميز وهو يتلوه بالمنزل أو عندما كنا نصلي خلفه، وكان أيضًا خطه العربي جميل وهو من علمنا اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا».

الفن بالنسبة لوالدي كان رسالة سامية

وأكدت أنّ «جمال إسماعيل لم يُقابل طوال حياته موقفًا من أحد الأشخاص أو الشيوخ يطالبه باعتزال الفن أو تحريمه، فوالدي كان عاشقًا لمجالس العلم وكان يحضر للشيخ الشعراوي، وكان صديقًا للشيخ علي الجفري»، متابعة: «الفن بالنسبة له كان رسالة سامية وأنه من القوى الناعمه المؤثرى في المجتمع الذي يُساعد على ترسيخ المبادئ والأصول المصريه الأصيلة التي تميز العائلة المصرية، فكان هو الأب والخال والعم لكثير من المشاهدين».

جمال إسماعيل لم يُفكر في اعتزال الفن قط

وتابعت أنّ: «والدي جمال إسماعيل، لم يُفكر في اعتزال الفن قط.. الفن كان حياته، وفشل فشلًا ذريعًا عندما عمل بالتدريس في بداية حياته في المسرح المدرسي بالإسكندرية وقدم استقالته».