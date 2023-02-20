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الرئيس الصيني: مستعد للعمل مع القادة الأفارقة لتعزيز الصداقة والتعاون الثنائي

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أ ش أ
01:42 م | الإثنين 20 فبراير 2023
الرئيس الصينى

الرئيس الصينى

 قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه مستعد للعمل مع القادة الأفارقة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا، والتنسيق والتعاون بشكل وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية، وتعزيز بناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني، اليوم الإثنين، إلى القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، وفقا لوكالة الأنباء الأثيوبية، اليوم الاثنين.

الرئيس الصيني: الاتحاد الأفريقي وقادة البلدان الإفريقية توحدوا للتصدي  للتحديات العالمية

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه خلال العام الماضي توحد الاتحاد الإفريقي وقاد البلدان الإفريقية للتصدي بفاعلية للتحديات العالمية، وتسريع بناء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ولعب دور مهم في التوسط في قضايا النقاط الساخنة.

الرئيس الصيني:المكانة والتأثير الدوليين لإفريقيا في ارتفاع مستمر

وأكد أن العلاقات الصينية الإفريقية حافظت على قوة دفع جيدة للتنمية في عام 2022؛ حيث استمر التعاون الصيني الإفريقي في التطور بطريقة شاملة ومتعددة المستويات وعالية الجودة، وفي طليعة التعاون الدولي مع الصين وإفريقيا.

وأوضح الرئيس الصيني أن المكانة والتأثير الدوليين لإفريقيا في ارتفاع مستمر، متمنيا بصدق أن تحقق الدول والشعوب الأفريقية مزيدًا من النجاح على طريق التنمية.

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بقلم أ ش أ