حكاية أمنية غير مكتملة لـ جمال إسماعيل: منزل لم يمهله القدر ليعيش فيه

كشفت زينب جمال، ابنة الفنان الراحل جمال إسماعيل، عن آخر أمنية لوالدها، والتي لم يمهله القدر من تحقيقها، حيث رحل بشكلٍ مفاجئ في عام 2013.

وقالت ابنة الفنان جمال إسماعيل، لـ«الوطن»، إنّ: «والدي كان يقوم ببناء بيت بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكان يريد الانتقال إليه لهدوء المكان والخضرة وكان يحلم بجمع بناته وأحفاده وزوجته حبيبته هناك، ولم يمهله القدر».

زينب: والدي توفي بشكلٍ مفاجئ

وأوضحت أنّ «جمال إسماعيل رحل بشكلٍ مفاجئ، ولم يشعر أحد بتعبه، وكان رحيله بمثابة صدمة كبيرة لزملاءه بالوسط الفني، حيث كان يواصل تصوير المشاهد الأخيرة له من مسلسل (مكان في القصر) بطولة غادة عادل».

وأشارت إلى أنّ والدها أوصى بدفنه في مقابر عائلته لوالدته بالسيدة نفيسة، متابعة «هو كان من مريدي ستنا نفيسة، ومحب لجميع آل البيت وأوصي بدفنه بجوار مقام ستنا نفيسة وتحققت وصيته الحمد لله».

جمال إسماعيل لم يُظلم فنيًا

وترى أنّ «والدي جمال إسماعيل لم يُظلم فنيًا لأنه كان دائمًا راضي عن مشواره الفني، فهو أعطى حياته الفن ومثل جميع الأدوار تراجيدي وكوميدي وعمل كارتر لشخصيات كثيرة ومميزة، وكذلك عمل بالإذاعة التي كان لا يتأخر عنها أبدًا، لانه كان يحبها وعمل بالمسرح عشقه الكبير وأيضا التلفزيون الذي دخل من خلاله لجمهوره في العالم العربي، والسينما برغم قلة أعماله، إلا أن أدواره التي قام بها تركت تأثيرًا في وجدان المشاهد».

كما كشفت حقيقة ما يُثار حول علاقة الراحل بالفنان الراحل أنور إسماعيل، مؤكدة أنه لا توجد قرابة بينه وبين الفنان أنور إسماعيل قط، و«جمال» و«أنور» ليسوا أشقاء كما يزعم البعض.

وأضافت «موضوع الفنان أنور إسماعيل هو شائعة وليس حقيقة.. هو كان زميل عمل رحمة الله عليه.. وفوجئنا نحن أسرته بكتابة هذا الخطأ بالصحف والسوشيال ميديا وظل يتناقل حتى الآن».

3 أشقاء فقط لـ جمال إسماعيل

وأوضحت أن والدها جمال إسماعيل، كان لديه 3 أشقاء فقط، وهم: الموسيقار علي إسماعيل، وعازف الساكسفون حسن إسماعيل، وكذلك خديجة إسماعيل، والتي عملت مديرة بمعهد الخدمة الاجتماعية للبنات.