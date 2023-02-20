فرص عمل في بنك ناصر لخريجي الجامعات.. تدريب بـ«القسط» ووظيفة مضمونة

كشف بنك ناصر الاجتماعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن فرصة لتوظيف خريجي الجامعات بتدريب يمكن تقسيطه على 3 سنوات، ويلتزم بتوظيف الكوادر بعد انتهاء البرنامج وبحد أدنى للراتب، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، ويأتي ذلك ضمن توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريبية مختلفة لهم تساعد على تنمية مهاراتهم، ودمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى دخلهم ومعشيتهم.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، تفاصيل توفير بنك ناصر فرصة لتوظيف خريجي الجامعات بقسط لمدة 3 سنوات من خلال فرصة تدريبية.

توظيف خريجي الجامعات

وأضاف بنك ناصر أنّ التدريب يكون لشباب الخريجين من الجامعات، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب الشباب في الشركات الكبرى العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تلتزم بتوظيف الكوادر بعد انتهاء البرنامج، وبحد أدنى للراتب، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات.

شروط الفرصة التدريبية ببنك ناصر

وأوضح أنّ شروط الفرصة التدريبية ببنك ناصر الاجتماعي والتي يلتزم البنك بتوفير وظائف لكوادرها، تكون بدفع تكلفة الدورة التي تترواح قيمتها بين 20 إلى 40 ألف جنبه، على 3 سنوات.

اجراءات الحصول على الفرصة التدريبية لبنك ناصر بقسط لمدة 3 سنوات

- صورة البطاقة الخاصة بصاحب الطلب سارية.

- صورة البطاقة الخاصة بالضامن سارية.

- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يفيد باسم المتدرب، ورقمه القومي، وقيمة التدريب، واسم الدورة المرشح لها المستفيد، ومدة التدريب، واسم الشركة المقدمة للتدريب.

- استيفاء مستندات الضمان.

- إحضار إيصال مرافق حديث باسم المتدرب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والضامن.