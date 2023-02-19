وظائف شاغرة في سوبر ماركت شهير بمميزات متعددة.. تقبل جميع المؤهلات وبدون خبرة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عددا من الوظائف الشاغرة، للشباب في إطار دمجهم بالمجتمع وتحسين معيشتهم بتوفير برامج تدريبية مختلفة لهم، إذ تأتي الفرص من خلال وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، وتأتي الوظائف المطلوبة بأسواق العثيم.

مميزات الوظائف الشاغرة بأسواق العثيم

وأضافت الشباب والرياضة، أنه توجد مميزات متعددة للالتحاق بوظائف أسواق العثيم، بداية من مرتب ثابت، وبدل طبيعة عمل، ووجود فرص للترقي، وتأمين طبي خاص، ودورات تدريبية.

شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة بأسواق العثيم

- جميع المؤهلات الدراسية.

- خبرة وبدون خبرة.

- موقف واضح من التجنيد.

الوظائف الشاغرة بأسواق العثيم

- مدير فرع.

- مدير أغذية جافة.

- مدير أغذية طازجة.

- مشرف أغذية جافة.

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- محضر طلبات.

- موظف FMC.

- منسق ممرات.

- بائع خضار وفاكهة.

- بائع لحوم أفرنجي.

- بائع بقالة.

- موظف أمن.

- موظف نظافة.

سائق خدمة توصيل «ثالثة»..

- سائق فسبا ويشترط امتلاكه لها.

كيفية الالتحاق بالوظائف الشاغرة بأسواق العثيم

يمكن الالتحاق بوظائف أسواق العثيم الشاغرة، من خلال التوجه إلى نادي حدائق الأهرام أما يوني مول بالقرب من بوابة أحمس- حدائق الأهرام، يوم الاثنين 20 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصراً، ويمكن الاستعلام من خلال الأرقام الآتية « 01000850351 / 01000871754 »، أو عن طريق الواتس آب من خلال الأرقام الآتية «01000850351 / 01000871754 »، وملء الاستمارة التالية من هنا، من خلال كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه»