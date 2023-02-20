«الأرصاد» تكشف سبب الطقس شديد البرودة ليلا.. وفرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على الرغم من وجود تحسن بدرجات الحرارة فترات الليل، وبدأنا نسجل درجات حرارة 11 و12 درجة مئوية خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى، ولكن مع وجود نشاط نسبي للرياح، نشعر بانخفاض درجات الحرارة أقل من المسجلة، بالإضافة إلى انخفاض نسب الرطوبة ليلًا، فأجواء فترات الليل أجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية خصوصا الساعات المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

فرص الأمطار اليوم خفيفة جدا وغير مؤثرة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن فرص سقوط الأمطار اليوم، خفيفة جدًا وستكون غير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية، وستكون نسبة السقوط الأعظم على السواحل الشمالية للبلاد بالمحافظات المطلة على البحر المتوسط وعلى فترات متقطعة.

من المتوقع تكون شبورة مائية فترات الصباح الباكر

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي لانخفاض بالرؤية الأفقية، ويجب الحذر خصوصًا أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذا الأسبوع.