«الأرصاد الجوية»: طقس معتدل خلال ساعات النهار.. شديد البرودة ليلًا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار الأحوال الجوية، اليوم، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، على جميع الأنحاء، عدا المحافظات الجنوبية التي ستشهد طقس دافئ.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 8 و9 درجات مع بداية المساء على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد، وبنحو 10 و12 درجة خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث يسود طقس شديد البرودة على كافة محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، جاءت كما يلي:

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 07