الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا.. وتوقعات بسقوط أمطار وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الاثنين، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم بارد نهارا

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود اليوم طقس بارداً صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أن الظاهرة المؤثرة الآن هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

توقعات بسقوط أمطار

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية.

ونوهت بأن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة حرارة عظمى اليوم 20 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 07