3 ظواهر جوية تحذر منها «الأرصاد» خلال الأيام المقبلة.. «خلوا بالكم»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، من عدد من الظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، من بينها سقوط الأمطار وشدة الرياح من اليوم حتى السبت المقبل، لا سيما مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

تضمنت توقعات الأرصاد أن هناك ثلاث ظواهر جوية، يجب على سكان مختلف المحافظات اتخاذ الحيطة منها وبخاصة المسافرين على الطرق والعاملين في المجال البحري.

تكون الشبورة المائية خلال الصباح تستمر أسبوع

وذكرالبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام القادمة بداية من يوم الغد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، يشهد طقس هذه الفترة ثلاث ظواهر، على العديد من مناطق ومحافظات الجمهورية، إذ أن طقس الثلاثاء 21 فبراير تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وبعض مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط الرياح

وأوضح البيان الصادر عن الأرصاد، أن من أهم الظواهر الطبيعة المتوقعة خلال الأيام القادمة هي، نشاط في سرعة الرياح على العديد من مناطق ومحافظات الجمهورية، حيث تشهد جنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح متقطعة على فترات الثلاثاء 21 فبراير وتستمر حتى يوم السبت 25 فبراير.

سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%

ومن ضمن الثلاث الظواهر الجوية التي تحذر منها الأرصاد خلال الأيام القادمة هي سقوط الأمطار، حيث تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة على فترات يوم الثلاثاء 21 فبراير، بنسبة حدوث 30%.