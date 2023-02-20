«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة اليوم.. أمطار وصقيع وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين، إذ يسود طقس بارد صباحاً معتدل الحرارة نهاراً بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة، وحالة الطقس اليوم، تشهد وجود شبورة صباحاً على كافة الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30 % تقريباً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 20 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 21 - 10

- بنها 20 - 11

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 11

- دمياط 17 - 12

- بورسعيد 18 - 12

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 19 - 08

- العريش 18 - 10

- رفح 17 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 18 - 08

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 11

- طابا 21 - 11

- شرم الشيخ 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 12

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 09

- سيوة 19 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 13

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 27 - 16

- حلايب 25 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 14

- الفيوم 20 - 08

- بني سويف 20 - 07

- المنيا 21 - 07

- أسيوط 20 - 06

- سوهاج 21 - 08

- قنا 28 - 08

- الأقصر 26 - 07

- أسوان 28 - 11

- الوادي الجديد 24 - 09

أبو سمبل 25 - 11