محافظ جنوب سيناء: فتح أسواق سياحية جديدة وترويج لشرم الشيخ رياضيا 2023

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الشمس والبحر والصحاري والجبال هي رأس مال مدينة شرم الشيخ سياحيًا مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أكبر خطة تطوير في تاريخ المدينة أثناء عقد قمة المناخ نوفمبر 2022.

أضاف أن للمدينة مواسم سياحية في العام، إلا أن سياحة المؤتمرات التي تنعقد طوال العام كانت أحد العناصر الفعالة في الترويج لمدينة السلام كما يطلق عليها، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تسعي حاليا لفتح أسواق جديدة

نتائج زيارة لجنة سياحة النواب لشرم الشيخ

أكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة استضافت الأسبوع الماضي لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لمناقشة كيفية جذب الاستثمار للمدينة والتغلب على أزمة قلة السياحة الروسية، وخلصت إلى:

１- مساعدة المستثمرين المتعثرين ورفع الإعياء الضريبية وفوائد البنوك.

２- فتح أسواق سياحية جديدة لتعويض نقص السوق الروسي الأوكراني.

３- جذب السياحة العربية من خلال عمل حوافز تشجيعية للشركات السياحية التي تعمل في الوطن العربي.

４- توفير خطوط طيران لبعض الدولة والتي تعتبر أسواقا سياحية جديدة.

５- قيام وزارة السياحة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة بالترويج لكل المقاصد السياحية في جنوب سيناء.

６- استغلال المقومات الطبيعية في جنوب سيناء في مجال السياحية العلاجية والبيئية.

７- محاولة جذب السوق الإنجليزي من خلال مساعدة شركات السياحة والطيران علي تقديم حزم تشجيعية.

８- استغلال الأحداث التي تستضيفها شرم الشيخ دولية أو محلية وتسليط الضوء عليها داخليا وخارجيا.

９- تقنين اوضاع المخيمات الموجودة في منطقة طابا نويبع.

السياحة الرياضية

لفت اللواء خالد فودة إلي أن طقس شرم الشيخ وبعض مدن محافظة جنوب سيناء يناسب إقامة المعسكرات الرياضية في كافة مجالات الرياضة بالتالي لابد من الاهتمام بجذب البطولات والأنشطة الرياضية وتسليط الضوء عليها.

أشار إلى أن مدينة شرم الشيخ سوف تستضيف المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن بمشاركة دول عربية مارس المقبل، ولا بد من الترويج لهذا النوع من الرياضية وأن تظهر منطقة مضمار الهجن في أبهى صور لها لأن هذا الحدث يعد أكبر حدث عربي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مجال سباقات الهجن.