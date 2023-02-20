«السياحة والآثار»: منطقة الدرب الأحمر واحدة من أهم المناطق الأثرية

قال محمد خليل مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار، إنّ منطقة الدرب الأحمر واحدة من أهم المناطق الأثرية الموجودة التي توازي في جمالها وتأثيرها أجمل المتاحف، موضحًا: «لدينا آثار كثيرة متنوعة مثل الآثار الدينية والمدنية والحربية، وجرى تسمية الدرب الأحمر بهذا الاسم، لأن مبانيه كانت مبنية بحجارة مقطوعة من الجبل الأحمر، وكانت الحجارة حمراء اللون».

منطقة الدرب الأحمر بها أكثر من شارع مثل باب الوزير وسوق السلاح وتعج بالآثار الإسلامية

وأضاف مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «منطقة الدرب الأحمر بها أكثر من شارع مثل باب الوزير وسوق السلاح وتعج بالآثار الإسلامية، ومن ثم، فإنها متحف مفتوح للآثار الإسلامية، وفيها أكثر من تنوع في العمارة، ويعتبر شارع الوزير من أجمل شوارعها».

لدينا مسار سياحي تعمل وزارة الآثار على الترويج له

وتابع مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار: «لدينا مسار سياحي تعمل وزارة الآثار على الترويج له حتى يكون مشابها لمسار شارع المعز، وهو امتداد لشارع المعز في السياحة، المنطقة بها أكثر من 65 أثراً، بينهم 12 أثراً في شارع باب الوزير جرى ترميمها حديثا وجاهزة للزيارة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار».

مسار الدرب الأحمر السياحي يبدأ من داخل حديقة الأزهر

وواصل مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار: «مسار الدرب الأحمر السياحي يبدأ من داخل حديقة الأزهر، كما يضم الجامع الأزرق وباب زويلة، وبالنسبة للتذاكر فإنها موجودة في مجموعة خير بك، وسعر التذكرة 120 جنيهاً للأجنبي و60 جنيهاً للطالب الأجنبي و20 جنيهاً للمصري و10 جنيهات للطالب المصري».