ضبط 84759 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 84759 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 84759 مخالفة مرورية متنوعة

(24520) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(162) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11) مخالفة موقف عشوائي.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 233 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط قضيتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 353 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 353 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.