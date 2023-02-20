‏ وزير التنمية المحلية يصل إلي محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلي محافظة المنوفية ، وكان في استقباله اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تأتى تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة.

تفاصيل زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة المنوفية

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق التام بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتى تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالدور الرائد لوزير التنمية المحلية في دعم جهود المحافظة في إحداث تنمية شاملة في شتى المجالات المتنوعة.

وزير التنمية المحلية يتفقد عدد من المشروعات

وأكد وزير التنمية المحلية بأن زيارته اليوم تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى والاقتصادى لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بقويسنا ويستكملان الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة الشهداء ومعارض أهلا رمضان واصطفاف معدات منظومة النظافة الجديدة، ولقاء رد الجميل لتسليم كراسي كهربائية ومساعدات مالية لذوي الهمم والحالات الانسانية، كما يتفقدا المدرسة الدولية كأول تجربة استثمارية في قطاع التعليم وأعمال تطوير ميدان الاسعاف الجديد و ممشي الشهداء الجديد.