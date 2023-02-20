وزير التنمية المحلية: دعم منظومة المخلفات الصلبة في المنوفية بـ25 سيارة

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك بمقر أرض الاصطفاف بحي شرق شبين الكوم.

25 معدة جديدة بـ64 مليون جنيه

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنوفية بـ25 معدة جديدة، بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ملف المخلفات الصلبة، وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة.

وأوضح محافظ المنوفية أن المعدات الجديدة ضمت 13 سيارة رش وشفط مجهزة بسعة 4 أمتارمكعبة، و5 سيارات قلاب حمولة 10 أطنان، و7 سيارات قلاب حمولة 20 طنا، وجاري توريد سيارتين برج كهرباء، مضيفا أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام 2020 وتضم 15 معدة، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة، إضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وقال محافظ المنوفية إلى أنه جاري إعداد تصور لإنشاء وحدة خاصة لسيارات الرش والشفط، وإعداد هيكل إداري تابع لها على غرار وحدة التدخل السريع، حتي تكون على أتم استعداد للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء وشفط تجمعات مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

محافظ المنوفية: دمج الجمعيات فى إدارة المخلفات البلدية

كما أكد المحافظ حرصه على إدماج القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارة المخلفات البلدية، حيث تم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلي والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، وذلك من خلال إحدى الشركات، بهدف جمع ونقل المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية.

وأشار إلى أن التجربة أحدثت نجاحا ملموسا في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة، وسيتم تعميمه في كل مراكز ومدن المحافظة، لإضفاء مظهر حضاري وجمالي.