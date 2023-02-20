مصرع مُعلمة في المنوفية صدمتها دراجة نارية بشبين الكوم في المنوفية

شهد مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، مصرع مُعلمة صدمتها دراجة نارية، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المُعلمة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها لقيت لفظت أنفاسها الأخيرة، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع مُعلمة في حادث بالمنوفية

بالإنتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم، تبين أن المعلمة تدعى «ه.ص» وتبلغ من العمر 31 عاما، وتقيم في إحدى قرى شبين الكوم، وتبين اصطدم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بها ما أدى لوفاتها بعد الإصابة بنزيف في المخ، وتم تحرير محضر يحمل رقم 3212 جنح، كما تم التحفظ على سائق الدارجة النارية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع معلمة بإحدى قرى دائرة المركز، إثر اصطدام درجة نارية بها ما ادي إلي إصابتها بنزيف في المخ ومن ثم وفاتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

مصرع شاب في حادث بالسادات

على صعيد آخر، لقي شاب مصرعه في دائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، صدمته سيارة تعود إلي الخلف ما ادي إلى وفاته في الحال، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والقبص على سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.