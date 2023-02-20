أسعار حديد التسليح تواصل الارتفاع عالميا بدعم الطلب الصيني

ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى 4165 يوان صيني للطن، لتواصل انتعاشها الأخير نحو أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا عند 4179 يوان صيني الذي شهدت الأسواق في 30 يناير مع استمرار الدعم لتوقعات الطلب القوية من مستهلكي الصلب في الصين.

وواصل المستثمرون تقييم تأثير إعادة فتح الاقتصاد الصيني من قيود كوفيد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث "إيه إن زد" (ANZ Research) إلى أن أسعار العقارات في البلاد استقرت في يناير بعد 16 شهرًا متتاليًا من الانخفاض.

إجراءات تحفيزية

في غضون ذلك، يتوقع المتداولون أيضًا أن تعلن الحكومة الصينية عن المزيد من إجراءات التحفيز في المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس.

على جانب العرض، أظهرت البيانات من سوق شنغهاي للمعادن أن أفران القوس الكهربائي في الصين زادت الإنتاج بشكل كبير في النصف الثاني من شهر فبراير.

بحسب تقارير البورصات العالمية، فإن التوقعات الإيجابية سيطرت على منتجي الصلب نتيجة تحسن آفاق الصناعات التي تستهلك الصلب من النقل، وبناء السفن، والعقارات.

وأظهر سوق العقارات الصيني، أكبر مستهلك للصلب تحسنا نسبيا في ظل توافر الدعم الحكومي هذا العام.

استقرار قطاع بناء السفن

ولا يزال قطاع بناء السفن في البلاد مستقرًا، كما ستؤثر العوامل مثل تقادم السفن الحالية وضغط المعايير البيئية الجديدة والتغيرات في طرق التجارة العالمية على زيادة الطلب على صلب بناء السفن.

كذلك سيؤدي التطور السريع للنقل المحلي متعدد الوسائط والطرق والسكك الحديدية وحركة السكك الحديدية للشحن بين الصين وأوروبا في عام 2023 لدعم الطلب على الحاويات، وهو قطاع آخر من استهلاك الصلب.

وتراجعت واردات الصين من منتجات الصلب بنسبة 25.9% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 10.57 مليون طن، وانخفضت الواردات إلى البلاد إلى الحد الأدنى منذ عام 1993.