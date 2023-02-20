ضخ 6.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2022

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنّ جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، بداية من الفيوم حتى أسوان، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بشكل عام والجهاز بشكل خاص لإقامة بيئة اقتصادية جديدة في تلك المحافظات، موضحًا أنه يتم العمل على تنمية كل المشروعات بمختلف أشكالها سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة.

خلق بيئة اقتصادية مناسبة وتوفير فرص عمل

وأضاف «عبدالملك»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنّ الهدف الرئيسي لجهاز تنمية المشروعات، هو خلق بيئة اقتصادية مناسبة وتوفير فرص عمل لكل أبناء الصعيد، موضحًا أن سياسة تنمية الصعيد التي يتم العمل من خلالها لها أكثر من بُعد، أبرزها: إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ إنه تم ضخ 6.8 مليار جنيه في ذلك الصدد بعام 2022، منها نحو 51% لصالح محافظات الصعيد، موضحًا أنه تم تمويل 367 ألف مشروع نصفهم للصعيد.

الجهاز يمول كل أنواع المشروعات

وتابع، أنّ جهاز تنمية المشروعات وفر 222 ألف فرصة عمل، كان نصفها لصالح محافظات الصعيد، وهذا دليل ومؤشر على اهتمام الدولة والجهاز بالصعيد، مشيرًا إلى أن الجهاز يمول كل أنواع المشروعات ولكن الاهتمام الأكبر بالمشروعات الصناعية لما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفيرها فرص عمل كثيرة للمواطنين.