رئيس «تنمية الصعيد» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نوفر فرص عمل لمنع الهجرة الداخلية

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ الهيئة واجهت تحديات للتخطيط في أي مشروع بالصعيد، وأبرز هذه التحديات هي الفجوات التنموية، حيث كانت تنفذ بعض المشروعات في إقليم شمال الصعيد أو في محافظة معينة وليس لها مثيل في بعض المحافظات بالصعيد.

تحديات البطالة

وأضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه بين التحديات الأخرى هي البطالة وعدم توفير فرص العمل التي واجهت أجهزة الدولة في التخطيط، ولكن الهيئة وضعت خططا لمجابهة هذه التحديات خاصة توفير فرص عمل لمنع الهجرة الداخلية، وعمل ما يسمى بالهجرة العكسية.

وأوضح أن الهيئة تضم كوادر على أعلى مستوى سواء في التخطيط أو التنفيذ، كما وقعت الهيئة بروتوكولات مع الجامعات للاستفادة من الخبرات الأكاديمية الموجودة بها.

خريطة صحيحة للتنمية

وأكد أن كل أجهزة الدولة تتعاون مع الهيئة، وتمدها بالمعلومات وأدق التفاصيل ما يمهد ذلك لوضع خريطة صحيحة وجيدة لتنفيذ أي مشروع تنموي.