رئيس «تنمية الصعيد» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: مشروعات جديدة في 10 محافظات

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنّ الهيئة تدرس كل محافظة على حدة والميزة التنافسية لها، والهيئة استهدفت 10 محافظات في الصعيد، وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم.

مشروعات تنموية في كل محافظة

وأضاف «صالح»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هذه المحافظات معنية بالتنمية وبتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية عن طريق هيئة تنمية الصعيد، وكل محافظة لديها ميزة تنافسية تختلف عن المحافظة الأخرى.

وأوضح أن محافظة أسوان تتميز بالتعدين والزراعات خاصة النباتات الطبية، بينما محافظة الأقصر تمتاز بالزراعات التي يمكن إحداث قيمة مضافة لها، وجار دارسة أحد المشروعات، وستنفذ قريبا، وهي القيمة المضافة لأشجار الموز بصناعة الكارتون، التي توفر فرص عمل سواء من ناحية المزارع أو الذي يعمل بالحرفة.

سوهاج تمتاز بزراعات الذرة..وأسيوط بالرمان

وأكد أن محافظة سوهاج تمتاز بزراعات البصل والذرة والفول الصويا، وخلال الفترة المقبلة سيجري إقامة كيانات تنموية تقوم على الصناعات القائمة على الزراعة مثل إنتاج زيت الطعام من بذور عباد الشمس والذرة، وإنتاج الأعلاف من فول الصويا، كما تمتاز أسيوط بصناعة الرمان.