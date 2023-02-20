وكيل «تعليم البحر الأحمر» يتفقد أعمال توسعات 72 فصلا بمدارس الغردقة

أجرى الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، جولات ميدانية تفقدية لعدد من المدارس الخاضعة للتوسعات والإنشاءات الحديثة بعدد 72 فصلا دراسيا، يرافقه مدير هيئة الأبنية التعليمية بتوجيهات رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جولة تفقدية للمدارس الخاضعة التوسعات بالغردقة

بدأت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بتفقد مدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية بالغردقة، والتي تخضع لتوسعات بعدد 18 فصلا دراسيا بخلاف الفراغات التكميلية والإدارية، ثم تفقد مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، حيث تم متابعة إنشاء جديد لعدد 16 فصلا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والخدمية، ثم مدرسة السلام الابتدائية بنين، وبها توسع وتعلية لعدد 13 فصلا، ومدرسة السلام بنات، وبها توسع وتعلية لعدد 16 فصلا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والخدمية، والتأكد من وجود الأسوار المؤقتة التي تفصل بين موقع العمل والمدرسة للاطمئنان على أبنائنا الطلاب وسلامتهم.

انتظام العملية التعليمية بالمدارس

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على هامش زياته المدارس، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومدى تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة باليوم الدراسي والاهتمام بتطبيق الأنشطة التربوية والاهتمام بالإشراف اليومي بالفناء والأدوار، مع الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب.