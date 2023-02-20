إجراء أول «لستة» قسطرة وأشعة تداخلية بمستشفى سوهاج الجامعي

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنه استكمالاً لمسيرة التطوير بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي، قامت وحدة الأشعه التداخلية بإجراء أول لستة قسطرة وأشعة تداخلية على جهاز الأشعة المحورية «السي أرم» المتقدم والمزود بفحوصات الأنجيو لإجراء حالات القسطرة الشريانية والوريدية، والتي تم تزويد الوحدة به مؤخراً.

وحدة الأشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن وحدة الأشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بإجراء القسطرة والتدخلات العلاجية المتقدمة بواسطة الأشعة التداخلية، والتي تمثل خدمة طبية جديدة بالمستشفى سوهاج الجامعي كبديل عن العديد من الجراحات التقليدية.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن وحدة الأشعة التداخلية تقدم عدداً من الخدمات الطبية، منها خدمة مرضى الطوارئ والحوادث والنزيف بإجراء القسطرة الشريانية لنزيف الكلى والجهاز الهضمي، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوي المستديمة (البيرمكاث)، وقسطرة التصريف المراري لانسداد القنوات المرارية وبذل التجمعات والسوائل من البطن.

قسطرة شريانية وتردد حراري لأورام الكبد

وأوضح الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه من الخدمات الطبية أيضاً داخل الوحدة إجراء القسطرة الشريانية والتردد الحراري لأورام الكبد والأورام الليفية للرحم، علاج الآم العمود الفقري بالحقن الموضعي وتركيب قسطرة البورتكاث المستديمة لمرضى الأورام، وأخيرا أخذ العينات من الأورام والأنسجة المختلفة بالجسم.

وأضاف الدكتور محمد زكي، رئيس قسم الأشعة، إنه قام بإجراء لستة العمليات الدكتور محمد عز الدين عبدالشافي، مدرس واستشاري الأشعة التداخلية، ونخبة من الأطباء في القسم، لافتاً إلى أن الحالات شملت قسطرة شريانية لحقن وصم شرايين الطحال لعلاج تضخم الطحال المتوحش، وحقن وصم وحمة دموية وردية بعضلات الفخد، وتركيب قسطرة تصريف بالتجويف البريتوني للبطن لتصريف تجمع دموي، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوي المستديمة (بيرميكاث)، وأيضا قسطرة غسيل مؤقتة بالأوردة المركزية للرقبة.