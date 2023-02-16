وزير الزراعة يوجه بتوفير كل الخدمات البيطرية لمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مضمار الهجن في شرم الشيح بعد تطويره، والذي يجرى تجهيزه لاستضافه مهرجان الدولي للهجن.

توفير فرص عمل لأهالي سيناء

من جهته، وجه وزير الزراعة بتوفير كل الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضية ‏وأصبحت حدثا عالميا، وتزيد من التقارب بين الشعوب وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء.

‏ومن ناحيته، قال اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات والهجن، وبها مضمار كبير لسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوي على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.

وفي سياق متصل، قام القصير وصبحي والكيلاني وفودة بتفقد المستشفى البيطري، الذي أنشأته وزارة الزراعة داخل المضمار لتقديم جميع الخدمات البيطرية للهجن المشاركة في المهرجان والكشف عليها وتقديم كل وسائل الرعاية البيطرية المتكاملة بواسطة الأطباء البيطريين المتميزين، وجرى تجهيز المستشفى بالاثاث والمعامل والأجهزة المطلوبة.

‏شملت الجولة أيضا تفقد أماكن إيواء الهجن، والتي جرى إنشاؤها على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن.

‏حضر الجولة الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء وبعض قيادة الوزارة والمحافظة.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بزيارة اليوم إلى محافظة جنوب سيناء لمتابعة الملفات والموضوعات المشاركة بين الوزارة والمحافظة وتفقد بعض المشروعات الزراعية، وكذلك وضع حجر الأساس لمركز الصيد ومصنع الثلج وحلقة السمك بمدينة الطور وكذلك تفقد مضمار الهجن والمستشفى البيطري بشرم الشيخ.