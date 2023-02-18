محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز السادات الجديد لبحث موقف المشروعات القائمة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه اليوم، المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات الجديد، في إطار بحث أوجه التعاون الدائم والمشترك بين المحافظة وجهاز تنمية مدينة السادات والسعي نحو دفع عجلة التنمية بكافة المجالات الحيوية الهامة.

محافظ المنوفية يهنئ رئيس جهاز مدينة السادات

ورحب محافظ المنوفية برئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مقدماً له التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد ومتنمياً له دوام التوفيق.

وأشار إلى أن مدينة السادات تعد الظهير الصحراوي للمنوفية وتتميز بكونها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار لما تمتلكه من فرص استثمارية متميزة تجعلها بيئة خصبة للاستثمار، ولا سميا إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى العملاقة مما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل جادة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق للتوسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقديم خدمات أفضل لقاطني المدينة.

مناقشة موقف المشروعات القائمة

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض موقف المشروعات القائمة بمختلف القطاعات، كما أكد رئيس الجهاز حرصه على مدى التعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ودعم الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.