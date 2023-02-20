«الزراعة»: الإفراج عن مدخلات الأعلاف كلف الدولة 1.3 مليار دولار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الدواجن، وتوفير احتياجات المنتجين والمربيين ومصانع الأعلاف، كون هذا الاستثمار له أهمية كبرى على مصر ليس فقط من ناحية القيمة الاقتصادية أو القوى العاملة فيه، وإنما كونه يساهم في توفير المصادر المتعددة للبروتين من أصل حيواني للمواطن المصري.

الإفراج عن 2.6 مليون طن من الأعلاف

وأضاف«القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنه تم التباحث حول كيفية مواجهة الأزمات المتوقعة، واحتياجات المربيين وطرق توفيرها، فضلا عن تخصيص كتل دولارية لكي يتم تلبية احتياجات المنتجين، وذلك في الاجتماع المنعقد بحضور رئيس الوزراء في 16 أكتوبر الماضي، متابعًا أنه تم الإفراج عن حوالي 2.6 مليون طن من مدخلات الأعلاف منذ هذا الاجتماع حتى الآن، مكلفا ميزانية الدولة أكثر من 1.3 مليار دولار، إذ تم تخصيصهم من مواردها حتى يتم السماح بدخول الشحنات.

انخفاض متوسطات الأسعار بالنسبة للأعلاف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنّه جرى العمل على اتخاذ إجراءات استباقية في مجال الزراعة التعاقدية، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع وإعطاء أسعار ضمان ومرضية للفلاح المصري، لتشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس، لأهميتهم الكبرى في مجال الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أنّ الجهود المبذولة في ذلك الصدد ستساهم في انخفاض متوسطات الأسعار بالنسبة للأعلاف، وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلي.