«منتجي الدواجن» لـ أحمد موسى: مبادرة مع «الزراعة» لتوفير ألف طن أعلاف مدعمة

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن تستوعب أيدي عاملة كثيرة وتعد بروتين رخيص للمواطنين، موضحًا أن هناك مبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة سيتم توفير 1000 طن أعلاف مدعمة بأقل من سعر المتاح في السوق بـ 25 %، لافتا إلى إنتاج الفراخ كان 4.5 مليون طن و40 مليون بيضة يوميا.

الحكومة همّها المواطن أولاً

وأضاف «الزيني»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن استهلاك الدواجن يرتفع في رمضان 130 % عن المعدل الطبيعي، موضحًا أن الحكومة همّها المواطن أولاً، الأمر الذي يجعلها مُرغمة على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، واستيراد فراخ مجمدة من الخارج لسد الفجوة.

فيما قال نقيب الزراعيين سيد خليفة، خلال حواره في نفس البرنامج، أن السوق المحلي ينتج 10 مليون طن ذرة سنويًا، والتوسع في الزراعات التعاقدية في الذرة تُساهم في حل أزمة الأعلاف؛ من خلال تحديد سعر مجز لفلاح يشجعه على التوسع في هذه الزراعات، مقترحًا تحصيل الحكومة القمح والذرة من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الأعلاف، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع، عبر تقديم التقاوي، وتسويق الحاصلات الزراعية.

هناك رضا شعبي كبير عن معارض أهلاً رمضان

وأوضح سيد خليفة، أن هناك رضا شعبي كبير عن معارض أهلاً رمضان، موجهًا الشكر للرئيس السيسي، والحكومة؛ لدعمها المواطنين؛ عبر توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، مؤكدًا أن أزمة الدواجن ستنتهي قريبًا من خلال الاستيراد من الخارج؛ بأسعار مخفضة.