الغرفة التجارية تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن في رمضان: نتوقع انخفاضها

شهدت أسواق الدواجن تراجعا في الأسعار، إذ سجلت الدواجن البيضاء سعر 85 جنيها للكيلو، بعدما ارتفع سعرها لتسجل 92 جنيها، بينما زفت الغرفة التجارية بشرى سارة للمواطنين، بتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة القليلة المقبلة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

الغرفة التجارية تتوقع انخفاض أسعار الدواجن

وقال حمادة لطفي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه من المتوقع بنسبة كبيرة انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى انخفاض الأسعار أمس، إذ سجلت الدواجن البيضاء تراجعا من سعر 92 جنيها أمس لتستقر عند 85 جنيها للكيلو، فيما تراجع سعر الدواجن البلدي لتستقر عند 95 جنيها بعدما ارتفعت لسعر 115 جنيها، معلقا: «انخفاض أسعار الدواجن مؤشر لانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، وبشرى سارة لانخفاضها في رمضان، والأسبوع المقبل سيحسم التوقعات».

الغرفة التجارية: انتعاشة في إنتاج الدواجن

وتابع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية أن محافظتي القليوبية والشرقية أكثر المحافظات إنتاجا للثروة الداجنة، مرجعا أسباب ارتفاع أسعار الدواجن الفترة الماضية لعدة عوامل، أبرزها عدم توافر الأعلاف وانخفاض درجات الحرارة، ما أدى لعزوف الكثير من مربي الدواجن عن تربيتها، ونتج عنه قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي ارتفاع السعر للمستهلك، لافتا إلى بيع ملاك المزارع الدواجن الأمهات ما أدى لانخفاض الانتاج وبالتالي زيادة السعر.

في سياق متصل، زفّ رئيس الشؤون الاقتصادية خبرا سارا للمواطنين بتوقع انخفاض كبير في أسعار الدواجن بأنواعها البيضاء والبلدي في مصر عامة، خاصة مع اعتدال الطقس واعتدال درجات الحرارة نسبيا في الأيام المقبلة، فضلا عن توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها نسبيا، مؤكدا على أن المربيين عاودوا تربية الدواجن وبالفعل بدأت دورات جديدة لتربية الدواجن ما يعود بالصالح العام ووفرة في الإنتاج وبالتالي زيادة العرض من الدواجن ما يؤكد انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق.

مربي دواجن: بدأنا دورات دواجن والأسعار هتنخفض

ومن جهته، أشار أحمد حسن مربي دواجن في محافظة الشرقية، إلى أنهم عاودوا فتح العنابر من جديد لتربية الدواجن وبدء دورات كتاكيت، على أن تكون الدورة للدواجن البيضاء 21 يوما، وبالتالي ينتعش المنتج في الأسواق ويتوفر أمام المستهلكين، معلقا: «الأسعار هتنخفض أكيد وبنسبة جيدة ولكن مش زي أسعار زمان».