افتتاح معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة بكلية العلوم بـ«أزهر أسيوط»

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بمحافظة أسيوط، معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة، المقدمين كمنحة من دولة اليابان لكلية العلوم بالجامعة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أبو بكر عبد الله وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام رمضان رئيس قسم الفيزياء، والدكتور الحسين محمد عبدالحكيم المدرس بقسم البيولوجية الجزئية، والدكتور ناكاجوا والدكتور ميشيتا ممثلي الوفد الياباني، وعدد من قيادات الجامعة.

افتتاح معملي السموم وأبحاث تخزين الطاقة

وقال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن ذلك يأتي في إطار التطور العلمي والأكاديمي في فرع جامعة الأزهر بأسيوط، بكلياته المختلفة، والذي أسفر عن حصول كليتي العلوم واللغة العربية على شهادة الجودة والاعتماد.

ورشة عمل تدريبية

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه على هامش افتتاح المعملين أقيمت ورشة عمل تدريبية عن الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء «HPLC»، مع مقدمة عن مقياس الطيف الكتلي M/S وتطبيقاته، حاضر في ورشة العمل والدكتور ميشيتا ممثلي الوفد الياباني.