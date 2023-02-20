افتتاح معرض «أهلا رمضان» في شبين الكوم لتوفير السلع بأسعار مخفضة «صور»

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة شبين الكوم، لتوفير السلع الغذائية والأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وزير التنمية المحلية يشيد بمعارض «أهلا رمضان»

وأشاد وزير التنمية المحلية بجودة المنتجات المعروضة داخل المعارض وسعرها المناسب عن مثيلاتها بالسوق المحلي، وتوافر جميع السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة، ووجه القائمين على المعارض بحسن استقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار بكل أجنحة المعارض، حفاظا على حقوق المواطنين ومنعهم من الاستغلال.

تجهيز 124 منفذت استعدادا لشهر رمضان

وأكد محافظ المنوفية، الانتهاء من تجهيز 124 منفذا ثابتا، تشمل 22 معرضا لـ«أهلا رمضان» في المراكز والمدن، و102 منفذ ثابت بشتى قرى ومراكز المحافظة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم، إضافة إلى سيارات متنقلة تجوب أرجاء المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع وإتاحتها بصفة مستمرة بهدف محاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وأوضح المحافظ ،أن المحافظة حرصت على تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار المشاركين، وإعفائهم من أي أعباء إيجاريه أو مالية، وذلك لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، لافتا إلى أنه يتم شن حملات يومية لمتابعة تسعيرة السلع بكل المنافذ والمعارض والأسواق.